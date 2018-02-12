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12 февраля, источник: Интерфакс

Источник назвал предварительную причину переноса запуска корабля «Прогресс»

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1А» с космическим «грузовиком» «Прогресс МС-08», согласно предварительным данным, был отложен в воскресенье из-за отказа одного из каналов бортового компьютера, сообщили «Интерфаксу» на космодроме «Байконур».

«Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена», — сказал собеседник агентства.

В то же время в октябре запуск ракеты с аналогичным кораблем был отложен по несколько иной причине.

«Тогда был отказ бортовой цифровой вычислительной системы и устройства синхронизации и контроля при переходе системы управления ракеты с наземного на бортовое питание. Были заменены оба устройства», — сказал источник.

Запуск «Прогресса» планировался на 11 февраля, но был перенесен на резервную дату — 13 февраля.

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