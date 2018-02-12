Источник назвал предварительную причину переноса запуска корабля «Прогресс»
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Запуск
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Запуск
«Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена», — сказал собеседник агентства.
В то же время в октябре запуск ракеты с аналогичным кораблем был отложен по несколько иной причине.
«Тогда был отказ бортовой цифровой вычислительной системы и устройства синхронизации и контроля при переходе системы управления ракеты с наземного на бортовое питание. Были заменены оба устройства», — сказал источник.
Запуск «Прогресса» планировался на 11 февраля, но был перенесен на резервную дату — 13 февраля.
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