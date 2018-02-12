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12 февраля, источник: ТАСС

США выделяют $50 млн на изучение возможности отправки миссии на Марс

Цель миссии — получить образцы грунта планеты.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получит $50 млн на изучение возможности отправки автоматической станции на Марс с целью получения образцов его грунта. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в понедельник Белым домом.

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Как отмечается в этом документе, администрация США поддерживает планы отправки на Марс «следующего марсохода, запуск которого состоится, предположительно, в 2020 году». «Кроме того, бюджет предусматривает ассигнование $50 млн, чтобы рассмотреть возможности возвращения с Марса геологических образцов, что давно является высокоприоритетной научной целью и краеугольным камнем будущего исследования Марса», — говорится в запросе американского правительства, направленном на рассмотрение Конгресса США.

В нем также сообщается, что нынешняя исполнительная ветвь власти США приняла решение отказаться от проекта создания нового орбитального телескопа, который должен был работать в инфракрасном диапазоне (WFIRST), из-за его дороговизны.

При этом подтверждено намерение продолжать вести разработку сверхзвукого самолета (X-plane), дебютный полет которого намечается на 2021 год.

Наконец, в проекте бюджета упоминается стремление поддерживать планы частных американских компаний, касающиеся запуска в 2022 году «космического буксира».

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