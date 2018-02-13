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00:08 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура Саудовской Аравии начинает набирать женщин в следователи

ДУБАЙ, 12 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о наборе женщин в следователи, сообщила саудовская газета «Медина» со ссылкой на генерального прокурора страны.

Источник: AP 2018

Генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мужиб заявил, что подать заявления для работы в прокуратуре могут женщины с саудовским подданством, имеющие университетское образование, которым предстоит пройти тесты на профпригодность и физическую подготовку, отмечает издание.

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Он уточнил, что претенденткам на работу в прокуратуре придется пройти очень серьезный конкурс. После этого они смогут вести уголовные расследования, давать показания в судах, контролировать исполнение уголовных приговоров, инспектировать тюрьмы и регистрировать жалобы заключенных, говорится в сообщении.

После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.

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