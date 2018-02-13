Прокуратура Саудовской Аравии начинает набирать женщин в следователи

Источник: AP 2018

Генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мужиб заявил, что подать заявления для работы в прокуратуре могут женщины с саудовским подданством, имеющие университетское образование, которым предстоит пройти тесты на профпригодность и физическую подготовку, отмечает издание.

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Он уточнил, что претенденткам на работу в прокуратуре придется пройти очень серьезный конкурс. После этого они смогут вести уголовные расследования, давать показания в судах, контролировать исполнение уголовных приговоров, инспектировать тюрьмы и регистрировать жалобы заключенных, говорится в сообщении.