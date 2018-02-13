В марафоне по льду Байкала на коньках будут участвовать около тысячи человек

Как отметил спикер ЗС Сергей Брилка, «Байкальский марафон», который в этом году будет проводиться в шестой раз, соберет детей и взрослых, профессионалов и любителей, всех неравнодушных к зимним видам спорта, активному отдыху и здоровому образу жизни. «Сегодня депутаты уделяют большое внимание развитию массового спорта, и мы уверены, что прививать любовь и привычку к занятиям спортом нужно с дошкольного возраста. Важно, что в марафоне активно участвуют местные жители, особенно дети, которые уже с трех лет могут участвовать в забегах вместе с родителями, — отметил Сергей Брилка. — Мы не могли не поддержать это семейное, яркое и масштабное мероприятие. Многие депутаты сами давно стали активными его участниками, приезжают на Байкал со своими детьми».

По словам заместителя председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрия Ершова, который оказывает поддержку марафону на протяжении нескольких лет, вся его семья принимает активное участие, а в прошлом году старшая дочь даже заняла второе место в забеге среди девочек на дистанции 5 км. Он также подчеркнул, что организация таких соревнований позволит, кроме всего прочего, развивать и туристический потенциал региона. «Марафон является уникальным для России, и с каждым годом становится масштабнее, к участию в соревнованиях привлекаются спортсмены из других регионов, а также иностранные гости. Поэтому вопросы развития туристической инфраструктуры остаются актуальными», — заметил Дмитрий Ершов.

Как рассказала организатор соревнований Инна Безрядина, если в прошлом году участие в марафоне приняли 360 человек, то в этом году ожидается около тысячи участников. На сайте мероприятия уже зарегистрировались более 300 человек, но ещё многие спортивные клубы заявляют о своем намерении приехать, а кроме того, будет отрыта регистрация по месту проведения марафона. Ожидается приезд спортсменов из ряда регионов России, а также Германии и Нидерландов, кроме того, запланировано участие членов сборной Росси по конькобежному спорту. Как и в прошлом году, в рамках соревнований состоятся не только забеги, но и заплывы в Байкале.

По словам Инны Безрядиной, особенностью марафона в этом году станет максимальное использование российской символики — её элементы будут присутствовать на личных номерах участников, а также в их костюмах. Многие участники шьют себе костюмы на заказ. Как пояснила организатор, это делается в поддержку российских олимпийцев, лишенных права использовать российскую символику на XXIII Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в городе Пхёнчхане в Корее.