Воронежская автомобилистка сообщила о «сюрпризах», которые могут ждать водителей

Пользователи активно включились в обсуждение ситуации и высказали множество предположений по поводу того, что стало причиной такой нелепой «шутки». Кто-то написал, что, возможно автомобилистка неудачно поставила машину, так что сосед по парковке не мог открыть пассажирскую дверь или же просто выехать. Но автор поста пояснила, что всегда ставит авто на одном и том же месте и до этого она никому не мешала.

Наиболее правдоподобное объяснение высказала девушка по имени Дарья:

— Этот развод уже давно в Москве практикуют. Вот и до нас дошла «мода». У Вас вскоре попросят деньги за ключ. Езжайте в мастерскую, там быстро срежут, и удивляться не будут, —говорится в ее коментарии.

— Это и смешно и как-то обидно и настроения теперь у хозяина нет весь день, утро началось с проблем. Воронеж город невиданных историй, — посочувствовал автомобилистке молодой человек с ником Gari Sima.

Автор пояснила, что уже срезала замок с двери в автосервисе, но неприятный осадок от утреннего происшествия, очевидно, у девушки все же остался.