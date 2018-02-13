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12:01 (мск), источник: Интерфакс

Выхлоп мотоциклов и скутеров оказался вреднее автомобильного

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Остаточные продукты внутреннего сгорания в двигателе мотоцикла опаснее для экологии и здоровья человека, чем те, что производят автомобили, выяснили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Пресс-служба вуза сообщает, что даже оснащенные системой дожигания вредных газов, современные двигатели мотоциклов являются источником выброса большого количества твердых частиц с высоким содержанием полиароматических углеводородов (ПАУ) размером менее 10 микрометров.

«Твердые частицы такого размера считаются самыми вредными для человека и окружающей среды. Многие их соединения классифицируются как канцерогенные, приводящие к мутациям или чреватые пороками развития. При этом мотоциклы и скутеры, несмотря на малый объем двигателей, обгоняют по выбросу в атмосферу подобных частиц даже дизельные автомобили», — приводит пресс-служба ДВФУ выводы ученых.

По результатам их анализа сообщается, что четырехтактные инжекторные двигатели мотоциклов более безопасны в экологическом плане, чем двухтактные и карбюраторные.

Также ученые ДВФУ предполагают, что к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе более серьезным источником загрязнения, чем все наземные транспортные средства вместе взятые.

Исследование проводилось для транспортных средств, эксплуатируемых на территории Приморского края. Изучению подверглись 44 единицы мотоциклов, скутеров, квадроциклов и водных мотоциклов, оснащенных разными типами двигательных и топливных систем.

Масштабный исследовательский проект ДВФУ по изучению влияния выхлопных газов на экологию поддерживается Российским научным фондом и рассчитан до конца 2018 года. Главной площадкой для работы ученых выступает Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» Инженерной школы ДВФУ.

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