Запрет на строительство 39 домов в Красноярске прокомментировал Эдхам Акбулатов

Источник: Комсомольская правда

Запрет на постройку 39 многоэтажек в Красноярске прокомментировал экс-мэр Эдхам Акбулатов. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала ТВК.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно: мэрия отзывает разрешения на строительство нескольких десятков многоэтажек. Глава города Сергей Еремин озвучил решение лично.

— Это градостроительное извращение! — резко высказался он во время встречи с журналистами. Речь шла о возведении высоток в микрорайонах «Тихие зори», Черемушки и «Цветущий лог».

По словам градоначальника, построив многоэтажки в тех же «Тихих зорях», мы запрем «ворота» через которые в город поступает чистый воздух. А это только ухудшит экологическую ситуацию в Красноярске.

Напомним, разрешения на постройку были выданы в 2016—2017-м годах.