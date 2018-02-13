Запрет на строительство 39 домов в Красноярске прокомментировал Эдхам Акбулатов
«Разрешения подписывал не я», — заявил он.
«Разрешения подписывал не я», — заявил он.
Запрет на постройку 39 многоэтажек в Красноярске прокомментировал
Напомним, в конце прошлой недели стало известно: мэрия отзывает разрешения на строительство нескольких десятков многоэтажек. Глава города Сергей Еремин озвучил решение лично.
— Это градостроительное извращение! — резко высказался он во время встречи с журналистами. Речь шла о возведении высоток в микрорайонах «Тихие зори», Черемушки и «Цветущий лог».
Напомним, разрешения на постройку были выданы в 2016—2017-м годах.
— Их подписывал не я, — заявил журналистам ТВК Эдхам Акбулатов. — За это отвечает департамент градостроительства. Разрешение на застройку «Тихих зорь», например, подписывал Михаил Зуевский. Он уволился по собственному желанию еще осенью 2017-го.
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