Николай Валуев проведет для жителей Бородино День здоровья
Масштабная акция пройдет в шахтерской столице Красноярского края в эту субботу, 17 февраля.
Масштабная акция пройдет в шахтерской столице Красноярского края в эту субботу, 17 февраля.
Чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ и телеведущий Николай Валуев проведет в Бородино День здоровья. Организатором мероприятия выступает Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Масштабная акция под девизом «Здоровая нация — здоровая Россия!» пройдет в шахтерской столице Красноярского края в предстоящую субботу, 17 февраля.
Программа Дня здоровья включает около десяти различных мероприятий. В этот день на центральной городской площади напротив ГДК «Угольщик» пройдет «зарядка с чемпионом», принять участие в которой сможет каждый желающий. Во второй раз в Бородино состоится турнир по футгольфу. Впервые соревнования по этому новому для Сибири виду спорта прошли в шахтерской столице края в июне прошлого года. Открывал их также Николай Валуев, который является президентом Федерации футгольфа России. Инструктаж для начинающих спортсменов проведет футболист Дмитрий Акимов, в разные годы игравший за такие известные клубы, как «Зенит» и «Динамо».
Гостей праздника также ждет
Сибирская угольная энергетическая компания во все годы активно поддерживала взятый президентом России курс на развитие спорта, массового физкультурного движения, возрождение комплекса «Готов к труду и обороне!». На красноярских предприятиях СУЭК в занятия физкультурой и спортом вовлечено более трети трудового коллектива, горняки успешно выступают на районных и городских соревнованиях трудящихся, проводят собственные спартакиады — круглогодичную рабочую и дважды в год, летом и зимой, — краевую, на высоком уровне организована сдача норм ГТО — сегодня значки ГТО имеют около 250 красноярских горняков.
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