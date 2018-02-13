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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Флешмоб влюбленных на льду пройдет на улице Рождественской 14 февраля

Так нижегородцам предлагают отметить день всех влюбленных.

День всех влюбленных #icelove отметят на катке на улице Рождественской 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Праздник начнется в 19:00 и продлится до самой ночи. Влюбленных ждут конкурс пар, а также ледовая дискотека 90-х. На протяжении всей программы будет работать тематическая фотозона, где все желающие смогут сделать кадры на память.

Завершится праздник зрелищным флешмобом: все влюбленные построят на льду большую фигуру сердца, которое будет сфотографировано с высоты птичьего полета.

Программу мероприятий подготовили Нижегородская Лига студенческих клубов и Студенческий совет ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Принять участие в них смогут все желающие старше 18 лет.

— #icelove — это прекрасная возможность удивить свою вторую половинку, нестандартно отметив самый романтический день в году, — считают организаторы праздника.

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