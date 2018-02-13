Флешмоб влюбленных на льду пройдет на улице Рождественской 14 февраля

День всех влюбленных #icelove отметят на катке на улице Рождественской 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Праздник начнется в 19:00 и продлится до самой ночи. Влюбленных ждут конкурс пар, а также ледовая дискотека 90-х. На протяжении всей программы будет работать тематическая фотозона, где все желающие смогут сделать кадры на память.

Завершится праздник зрелищным флешмобом: все влюбленные построят на льду большую фигуру сердца, которое будет сфотографировано с высоты птичьего полета.

Программу мероприятий подготовили Нижегородская Лига студенческих клубов и Студенческий совет ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Принять участие в них смогут все желающие старше 18 лет.