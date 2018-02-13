Ученые определили факторы супружеской неверности

Исследовательская группа изучала жизнь 233 пар в течение 3,5 года после заключения брака и документировала все подробности их личной жизни: были ли у партнеров измены, довольны ли они своей семейной жизнью как с сексуальной, так и с эмоциональной точек зрения.

В одном из опросов у участников проверяли оценку потенциальных романтических партнеров, показывая фотографии привлекательных людей противоположного пола и засекая время, в течение которого человек непроизвольно рассматривает фото.

Психологи обнаружили, что участники, которые дольше смотрели на фотографии привлекательных людей, с большей вероятностью проявляют супружескую неверность. Различие в отклике едва уловимо: партнеры, которые поднимают глаза от фотографий всего на несколько сотен миллисекунд быстрее среднего, почти на 50% менее склоны к изменам. Очевидно, супруги, которые дольше задерживали свое внимание на фотографиях, непроизвольно расценивают симпатичных людей как потенциальных партнеров.

Возраст, семейная и сексуальная удовлетворенность, а также длительность отношений — важные факторы супружеской верности. Исследователи подтвердили распространенное убеждение, что молодые люди и те, кто менее удовлетворен семейной жизнью, более склонны к изменам.

Но появились и неожиданные результаты. Так, супруги, ощущающие сексуальное удовлетворение в браке, чаще ищут приключения на стороне. Психологи считают, что высокая сексуальная активность в браке может привести к измене независимо от уровня семейного благополучия и взаимопонимания между супругами.

Другим фактором неверности была привлекательность партнеров. Красивая внешность и обаяние негативно коррелируют с неверностью у женщин — сердце красавиц не склонно к измене. Но не для мужчин: более привлекательные мужья чаще изменяют женам. Притягательность и обаяние супруги понижают вероятность мужской измены, в то время как мужская внешность не влияет на верность жен — определяющим фактором является общая удовлетворенность семейной жизнью.

Повлиять на супружескую верность может и история добрачных отношений. Мужчины, имевшие до брака большое количество краткосрочных сексуальных партнеров, не всегда готовы менять свои привычки и склоны к изменам. А вот жены, имевшие большее количество сексуальных контактов до замужества, выше ценят брак и к изменам не готовы.

В США распадается каждый второй брак, и психологи полагают, что с появлением социальных сетей избегать соблазна измен партнерам стало гораздо сложнее. По мнению исследователей, существует настоятельная потребность в разработке новых методов в семейной психологии, помогающих партнерам сохранять долгосрочные отношения.

Исследование опубликовано в издании Journal of Personality and Social Psychology.