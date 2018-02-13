В Ростове на улице Станиславского нашли каменную мостовую XIX века
Во время археологических раскопок, которые проходят в Ростове на улице Станиславского, была обнаружена вымощенная камнем мостовая и чугунный порог старинного дома.
Во время археологических раскопок, которые проходят в Ростове на улице Станиславского, была обнаружена вымощенная камнем мостовая и чугунный порог старинного дома.
Ученые считают, что мостовая датируется второй половиной XIX века. Об этом сообщает портал «Ростов.ру» со ссылкой на руководителя археологической экспедиции Александра Нечипорука. По его словам, именно тогда в городе началось мощение улиц.
Часть мостовой вымощена булыжниками и расположена на глубине 60 сантиметров от поверхности земли. Археологи уже расчистили порядка 20 метров. Ученые отмечают, что за время работ на улице они впервые обнаружили подобный фрагмент дороги.
Помимо мостовой, археологи нашли также чугунный порог старинного дома.
Как писали Юга.ру, 12 февраля ростовские археологи обнаружили древнее захоронение возрастом более 3000 лет.
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