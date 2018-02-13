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11:59 (мск), источник: Деловое сообщество

В течение четырех дней в Ростове будут отключать свет

С 13 по 16 февраля на ряде улиц Ростова-на-Дону будет временно прекращаться подача электроэнергии.

Как рассказали «Деловому сообществу» в АО «Донэнерго», неудобства жителей будут связаны с проведением профилактических работ на оборудовании. Их цель — предотвратить аварийные ситуации в будущем.

В частности, во вторник без света оставят жителей домов на ул. Горбачева, 121, и ул. Кулагина, 62, 62/45, 19/7 и 19а. В среду, 14 февраля, неудобства придется испытать владельцам квартир по следующим адресам: ул. Орбитальная, 12, и ул. Добровольского, 19/7, 19а. В четверг, 15 февраля, без света останутся жители дома на ул. Вятская, 37а, а в пятницу, 16 февраля — ул. Петрашевского, 21а, 48/3, 48, 48а, 89−105, 91а, 93а, 95а и 95б.

Напомним, в донском регионе 7 тыс человек получат квитанции за электроэнергию красного цвета. В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» таким образом собираются отметить злостных неплательщиков: ими будут считаться абоненты, которые не платят более полугода, чья задолженность превышает 2 тыс. руб.

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