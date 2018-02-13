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11:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на одной из улиц запретят остановку транспорта

Департамент автодорог Ростова сообщает о том, что на одной из улиц города временно будет запрещена остановка транспортных средств. Речь идет об улице Богданова, где сейчас идет строительство жилых домов.

Там с 4 марта нельзя будет останавливаться на участке между 37-ой и 39-ой Линиями. Когда ограничение будет снято, пока не сообщается.

Напомним также, что в связи с прокладкой газопровода с 1 по 30 марта будет ограничено движение по проспекту Стачки, между домами № 199 и 203 (правая полоса движения).

Кроме того, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорожной сети с 10 марта будет изменен приоритет проезда на перекрестке улицы Доватора и 6-ого проезда — главная дорога станет по маршруту движения общественного транспорта.

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