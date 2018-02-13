В Ростове-на-Дону на одной из улиц запретят остановку транспорта
Департамент автодорог Ростова сообщает о том, что на одной из улиц города временно будет запрещена остановка транспортных средств. Речь идет об улице Богданова, где сейчас идет строительство жилых домов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.