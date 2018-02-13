В Ростове-на-Дону на одной из улиц запретят остановку транспорта

Там с 4 марта нельзя будет останавливаться на участке между 37-ой и 39-ой Линиями. Когда ограничение будет снято, пока не сообщается.

Напомним также, что в связи с прокладкой газопровода с 1 по 30 марта будет ограничено движение по проспекту Стачки, между домами № 199 и 203 (правая полоса движения).