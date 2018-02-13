В Казани нашли двух школьниц, которые сбежали из дома из-за проблем в семье

Первая девочка — 14-летняя ученица 8 класса, проживающая в Кировском районе, пропала 8 февраля, ее родственники обратились в правоохранительные органы.

— 10 февраля девочку нашли в ТЦ «Парк Хаус», по ее словам, она ушла из дома из-за конфликта с матерью после пропуска школьных занятий. Два дня она ночевала у друзей, — сообщили ProKazan.ru.

Другая девочка — 15-летняя ученица 9 класса, проживающая в доме по улице Поперечно-Базарная, также пропала в субботу, 8 февраля, и также из-за проблем в семье, ее нашли на день позже.

— 11 февраля девочка была найдена в поселке Юдино, все эти дни она также ночевала у друзей. Она ушла из дома из-за того, что ее отец постоянно употребляет алкоголь, — рассказали ProKazan.ru.