В Казани нашли двух школьниц, которые сбежали из дома из-за проблем в семье
В Казани накануне нашли двух школьниц, которые ушли из дома
В Казани накануне нашли двух школьниц, которые ушли из дома
Первая девочка — 14-летняя ученица 8 класса, проживающая в Кировском районе, пропала 8 февраля, ее родственники обратились в правоохранительные органы.
— 10 февраля девочку нашли в ТЦ «Парк Хаус», по ее словам, она ушла из дома
Другая девочка — 15-летняя ученица 9 класса, проживающая в доме по улице
— 11 февраля девочка была найдена в поселке Юдино, все эти дни она также ночевала у друзей. Она ушла из дома
В отношении этих двух девочек не были совершены никакие преступления, тем не менее, правоохранительные органы призывают предупреждать ситуации,
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