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11:26 (мск), источник: НИА Красноярск

Хлеб и конфеты стали дешевле в крае

За прошедшую неделю в регионе значительнее всего подешевели хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, гречневая крупа и шоколадные конфеты.

А наиболее выросли цены на свежие помидоры, белокочанную капусту и морковь, сообщает Красноярскстат.

Как изменились цены на эти продукты: Хлеб и хлебобулочные изделия — с 55, 44 руб. до 55, 02 руб. (дешевле на 0,76%) Гречневая крупа — с 55,36 руб. до 55, 01 руб. (дешевле на 0,63%) Шоколадные конфеты — с 345,12 руб. до 343, 45 руб. (дешевле на 0,48%) Помидоры свежие — с 156,63 руб. до 162,10 руб. (дороже на 3,49%) Капуста белокочанная свежая — с 16,82 руб. до 17,28 руб. (дороже на 2,73%) Морковь — с 33,97 руб. до 34,78 руб. (дороже на 2,38%).

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