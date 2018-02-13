Хлеб и конфеты стали дешевле в крае

Как изменились цены на эти продукты: Хлеб и хлебобулочные изделия — с 55, 44 руб. до 55, 02 руб. (дешевле на 0,76%) Гречневая крупа — с 55,36 руб. до 55, 01 руб. (дешевле на 0,63%) Шоколадные конфеты — с 345,12 руб. до 343, 45 руб. (дешевле на 0,48%) Помидоры свежие — с 156,63 руб. до 162,10 руб. (дороже на 3,49%) Капуста белокочанная свежая — с 16,82 руб. до 17,28 руб. (дороже на 2,73%) Морковь — с 33,97 руб. до 34,78 руб. (дороже на 2,38%).