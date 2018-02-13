Коммунальщики брали деньги за доставку квитанций в Чебаркуле
Прокуратура признала эту практику незаконной.
Прокуратура признала эту практику незаконной.
Управляющая компания «Жилфонд» из Чебаркуля оказалась настолько жадной до денег, что брала плату с жильцов за доставку квитанций, сообщает
Жильцы пожаловались на ЖЭК в надзорное ведомство. Жалоба стала поводом для прокурорской проверки.
— Установлено, что компания «Жилфонд» на самом деле нарушила жилищное законодательство и Правила предоставления коммунальных услуг. Она включила в квитанцию отдельную строчку — почтовые расходы на доставку счетов, — говорят в ведомстве.
После визита прокуратуры руководитель управляющей компании получил представление отменить незаконный сбор денег. А гражданину, который написал жалобу, вернут деньги.
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