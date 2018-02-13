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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальщики брали деньги за доставку квитанций в Чебаркуле

Прокуратура признала эту практику незаконной.

Управляющая компания «Жилфонд» из Чебаркуля оказалась настолько жадной до денег, что брала плату с жильцов за доставку квитанций, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Жильцы пожаловались на ЖЭК в надзорное ведомство. Жалоба стала поводом для прокурорской проверки.

— Установлено, что компания «Жилфонд» на самом деле нарушила жилищное законодательство и Правила предоставления коммунальных услуг. Она включила в квитанцию отдельную строчку — почтовые расходы на доставку счетов, — говорят в ведомстве.

После визита прокуратуры руководитель управляющей компании получил представление отменить незаконный сбор денег. А гражданину, который написал жалобу, вернут деньги.

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