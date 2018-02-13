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11:27 (мск), источник: СуперОмск

Вслед за гонконгским гриппом в Омскую область пришел и свиной

Эпидемиологическая ситуация в Омском регионе ухудшается.

Источник: РИА "Новости"

В региональном Роспотребнадзоре зафиксировали первые случаи свиного гриппа в этом году, тогда как гонконгский уже циркулирует в наших краях.

Как пояснили в ведомстве, по данным за прошлую неделю, с 5 по 11 февраля, в регионе было зарегистрировано 10 362 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Лабораторный мониторинг показал положительные результаты у 70% обследованных больных.

У заболевших помимо негриппозных вирусов, таких как риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, обнаружились и вирусы гриппа A/H3N2 и AH1N1 pdm, которые называют гонконгским и свиным. В Роспотребнадзоре отметили, пока уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог.

Двумя неделями ранее, с 29 января по 4 февраля, было зарегистрировано 8395 заболевших человек, среди которых и первые пациенты с гонкогским гриппом. «СуперОмск» уже писал о том, что омичи стали чаще вызывать скорую медицинскую помощь как раз из-за подъема уровня заболеваемости.

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