Вслед за гонконгским гриппом в Омскую область пришел и свиной

Источник: РИА "Новости"

В региональном Роспотребнадзоре зафиксировали первые случаи свиного гриппа в этом году, тогда как гонконгский уже циркулирует в наших краях.

Как пояснили в ведомстве, по данным за прошлую неделю, с 5 по 11 февраля, в регионе было зарегистрировано 10 362 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Лабораторный мониторинг показал положительные результаты у 70% обследованных больных.

У заболевших помимо негриппозных вирусов, таких как риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, обнаружились и вирусы гриппа A/H3N2 и AH1N1 pdm, которые называют гонконгским и свиным. В Роспотребнадзоре отметили, пока уровень заболеваемости не превысил эпидемический порог.