Дороги Ленобласти закроют для большегрузов
На региональных дорогах Ленинградской области на два сезона, весну и лето, вводятся ограничения движения на проезд тяжелых автомобилей.
На региональных дорогах Ленинградской области на два сезона, весну и лето, вводятся ограничения движения на проезд тяжелых автомобилей.
Как 13 февраля рассказали 47news в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ), первый запрет на проезд большегрузов будет введен в апреле на период весенней просушки дорог. Он будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.
Весовой контроль в период просушки будет организовывать государственное казенное учреждение «Ленавтодор» совместно с инспекторами ГИБДД и управлением государственного автодорожного надзора (СЗМУГАДН).
Второе ограничение на движение фур по региональным трассам введут с конца июня. Он будет действовать до начала сентября: движение приостановят накануне праздничных и выходных дней с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья.
Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.
В дорожном ведомстве полагают, что ограничения позволяют снизить негативное воздействие тяжелых машин на дорожное полотно.
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