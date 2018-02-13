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11:54 (мск), источник: Водитель Петербурга

Дороги Ленобласти закроют для большегрузов

На региональных дорогах Ленинградской области на два сезона, весну и лето, вводятся ограничения движения на проезд тяжелых автомобилей.

Источник: AP 2018

Как 13 февраля рассказали 47news в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ), первый запрет на проезд большегрузов будет введен в апреле на период весенней просушки дорог. Он будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.

Весовой контроль в период просушки будет организовывать государственное казенное учреждение «Ленавтодор» совместно с инспекторами ГИБДД и управлением государственного автодорожного надзора (СЗМУГАДН).

Второе ограничение на движение фур по региональным трассам введут с конца июня. Он будет действовать до начала сентября: движение приостановят накануне праздничных и выходных дней с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья.

Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.

В дорожном ведомстве полагают, что ограничения позволяют снизить негативное воздействие тяжелых машин на дорожное полотно.

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