Дороги Ленобласти закроют для большегрузов

Источник: AP 2018

Как 13 февраля рассказали 47news в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ), первый запрет на проезд большегрузов будет введен в апреле на период весенней просушки дорог. Он будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.

Весовой контроль в период просушки будет организовывать государственное казенное учреждение «Ленавтодор» совместно с инспекторами ГИБДД и управлением государственного автодорожного надзора (СЗМУГАДН).

Второе ограничение на движение фур по региональным трассам введут с конца июня. Он будет действовать до начала сентября: движение приостановят накануне праздничных и выходных дней с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья.

Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения.