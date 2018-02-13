В «мусорном» рейтинге Гринпис Самара поднялась с 52 на 19 место

В расчет брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Лидером рейтинга стали подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93% горожан. В первую пятерку вошли Альметьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%).

Самара заняла 19 строчку рейтинга — специалисты Гринпис посчитали, что доступ к раздельному сбору мусора здесь имеют 40% жителей.

Москва оказалась на 52-й строчке рейтинга: в столице лишь 11% горожан могут пользоваться контейнерами для раздельного сбора рядом с домом. Петербург занял 91-е место, так как по официальным данным, баки для вторсырья стоят во дворах только 2% жителей.

Это уже второй подобный рейтинг, составленный Гринпис России. Первый был опубликован в марте 2017 года. В нем Самара заняла только 52 строчку — тогда, по мнению Гринпис, доступ к «раздельным» мусорным бакам имели только 6% горожан.