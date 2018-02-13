Уволен учитель столичной школы, распространивший памятку о запрете выходить в туалет на уроке

10 февраля СМИ сообщили о том, что среди родителей учеников школы № 1795 была распространена памятка, запрещающая отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Кроме того, согласно памятке, ученикам запрещалось выходить из класса в туалет без медицинской справки. После чего директор сообщила Агентству «Москва», что по данному факту проводится внутренняя служебная проверка.