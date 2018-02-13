Уволен учитель столичной школы, распространивший памятку о запрете выходить в туалет на уроке
Учитель московской школы № 1795, распространивший среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет на уроке без письменного согласия родителей, уволен. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор школы Валентина Сетежева.
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