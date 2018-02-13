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11:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Уволен учитель столичной школы, распространивший памятку о запрете выходить в туалет на уроке

Учитель московской школы № 1795, распространивший среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет на уроке без письменного согласия родителей, уволен. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор школы Валентина Сетежева.

Источник: РИА "Новости"
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«С учителем, совершившим данное правонарушение, прекращены трудовые отношения. В классе назначен новый классный руководитель. Родители учеников этого класса довольны назначением нового классного руководителя», — сообщила В. Сетежева.

10 февраля СМИ сообщили о том, что среди родителей учеников школы № 1795 была распространена памятка, запрещающая отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Кроме того, согласно памятке, ученикам запрещалось выходить из класса в туалет без медицинской справки. После чего директор сообщила Агентству «Москва», что по данному факту проводится внутренняя служебная проверка.

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