Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик

Почти полгода прошло с момента, когда власти ввели тотальный запрет на промышленный вылов омуля в Байкале и серьёзные ограничения на его любительский вылов.

За это время появилась федеральная программа по восстановлению популяции эндемика, она рассчитана на три года. Правда, в Росрыболовстве говорят, что мораторий, скорее всего, продлится дольше — минимум пять лет. Корреспондент «АиФ в ВС» выяснял, на какие виды рыб предлагают переключиться рыбакам и населению, а также — что делают чиновники для того, чтобы «омулёвая бочка» вновь наполнилась.

Мораторий с «хвостом».

Ясно то, что с браконьерством покончить не удалось. За начало февраля Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте сообщило сразу о двух случаях лова запретного омуля со стороны Иркутской области: 2 февраля полицейские задержали жителя Слюдянского района, который сетями выловил 40 рыбок. Любителям зимой со льда ловить эндемика можно, но только на удочку, к тому же улов не должен превышать 5 кг. Незадачливый рыбак нарушил сразу оба правила, теперь ему грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до двух лет.

Ещё одного браконьера сотрудники транспортной полиции с поличным задержали 9 февраля недалеко от посёлка Большое Голоустное. Мужчина вытаскивал сети, полные омуля. Всего правоохранители насчитали 150 «хвостов». На вопрос, для чего рыбак нарушил закон, он ответил: «Чтобы было что покушать». Официально задержанный нигде не работает — видимо, как и многие, кто промышлял омулем до запрета. По информации минтруда Иркутской области, безработица в прибрежных Ольхонском и Слюдянском районах после введения моратория не выросла, данные начала 2018 года оказались такими же, как и до моратория. В Бурятии, где эндемика раньше ловили ещё активнее, вроде бы тоже не случилось катастрофы. По словам главы республики Алексея Цыденова, официально омулем занимались всего 104 человека. Хотя по факту, скорее всего, намного больше.

«Меняю омуля на окуня».

Сразу же после введения моратория власти посоветовали рыбакам переключиться на другие виды рыб, в том числе на сига. Правда, добывают этот ценный вид у нас небольшими объёмами — примерно 2,5 тонны в год (для сравнения, на 2017 год в Приангарье распределяли по квотам более 50 тонн омуля). Согласно информации, размещённой на сайте минсельхоза Приангарья, квоты на промышленный вылов сига из Байкала и впадающих в него рек в 2018 году распределили между двумя компаниями и тремя индивидуальными предпринимателями. Все они могут добывать рыбу на Малом Море.

Как рассказали корреспонденту «АиФ в ВС» в минсельхозе региона, этом году Росрыболовство почему-то (видимо, по ошибке) не распределило Иркутской области квоты на вылов хариуса, хотя в предыдущие годы их всегда выдавали. Однако эту проблему в министерстве решают, говорят, что, скорее всего, квоты на хариуса на 2018 год всё же успеют распределить.

Также рыбакам Приангарья посоветовали обратить внимание на так называемые частиковые виды: щуку, налима, плотву, сазана, окуня. Последнему и вовсе сулят популярность похлеще, чем у запрещённого к вылову эндемика.

«Большие объёмы окуня добывают в Братском водохранилище, притом филе этой рыбы поставляют в том числе в Европу, где у него достаточно высокая цена из-за того, что там высокая потребность в таком продукте. Это ещё одна причина для предпринимателей переключиться на другие виды рыб и не акцентировать своё внимание исключительно на омуле», — сказали в региональном минсельхозе.

«В лес за мясом не ходим».

Тем же, кому вкус братского окуня не может заменить вкус «царя» байкальской рыбы, придётся настроиться на довольно долгое ожидание. Скорее всего, мораторий продлится минимум пять лет. Это в пресс-центре «АиФ в ВС» подтвердил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

«В федеральной программе по восстановлению популяции омуля предусмотрено увеличение искусственного воспроизводства эндемика, усиление рыбоохранных мер и проведение научных исследований для того, чтобы отслеживать ситуацию, — сказал Соколов, уточнив, что Росрыболовство рассчитывает: за три года численность омуля вырастет на 15%. А к 2025 году ведомство надеется наладить “нормальный промысел” эндемика — порядка 2−2,5 тыс. тонн».

Два государственных завода по воспроизводству омуля (в 2016 году их передали в ведение Байкальского филиала бюджетного учреждения «Главрыбвод») находятся в Бурятии. И оба сейчас не в лучшей форме — их мощность гораздо меньше проектной, потому что фонды сильно изношены. Заводы будут восстанавливать. По информации Соколова, на каждый потребуется по 300 млн руб. Деньги заложили в федеральную целевую программу (ФЦП) по охране Байкала. Сейчас идут проектные работы, непосредственно к реконструкции планируют приступить в 2019 году.

В Иркутской области работают только два частных рыбоводных завода, они начали заниматься воспроизводством омуля только в прошлом году. Также у правительства области есть планы восстановить рыборазводный завод на реке Сарма, который мог бы заняться воспроизводством сига. Начать хотят со строительства выростных прудов. Сейчас минсельхоз региона ждёт окончательного вердикта учёных, которые скажут: целесообразно строительство или нет.

К слову, о науке: по словам Василия Соколова, главная цель программы — объединить усилия учёных из разных институтов.

«Исследованием Байкала занимаются много научных организаций, но между собой их данные никак не коррелируются, зачастую обмен между учёными не налажен. Мы, конечно, будем ставить вопрос, что нужен некий координационный орган, который бы позволил совместить все эти данные, за государственный счёт получаемые учёными как Росрыболовства, так и Академии наук», — пояснил Соколов.

Однако главное, что возродит былую популяцию омуля, как считают эксперты, — развитие аквакультуры: когда на прилавки будет поступать не «дикая», а выращенная рыба.

«Мы же в лес давно за мясом не ходим. А на Байкале почему-то до сих пор охотой занимаемся, — выразил общее мнение учёных директор Байкальского музея СО РАН Владимир Фиалков».

Мнение власти.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков:

«Очень важно наладить производство товарной рыбы. У нас эта работа только зарождается. Если в целом по миру 50% от всей проданной рыбы — выращенная, то в России — 4%, в Иркутской области — чуть более 3%. Этот показатель необходимо увеличивать. В прошлом году мы определили границы 34 рыбоводных участков, на которых предприниматели буду заниматься воспроизводством рыбы, 19 из них уже передали на условиях аукциона в пользование на 25 лет».

Такой бизнес может получать государственную поддержку как на федеральном, так и на областном уровне — в первую очередь брать инвестиционные кредиты, ставку по которым готово гасить государство. Также мы компенсируем 30% затрат на приобретение кормов и 70% расходов на покупку мальков. В 2016 и 2017 годах хозяйства этими мерами поддержки пользовались и уже имеют результат. Кроме того, есть предложение компенсировать часть затрат на приобретение оборудования, техники для рыборазведения, оно в работе.

В прошлом году мы впервые за счёт субвенции из федерального бюджета выпустили в Братское водохранилище 150 тысяч штук подращённой молоди омуля. Эту работу планируем продолжать в этом году.

Комментарий.

Руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков:

«В 2018 году Рыбоохрана не такая, какой её представляли раньше. По части техники мы наконец-то можем конкурировать с браконьерами: у инспекторов появились моторы мощностью 250 и 350 лошадиных сил, приборы ночного видения. Это важно, так как большинство преступлений браконьеры совершают в тёмное время суток. Мы усилили штатный состав на Байкале, воссоздали Ольхонский межрайонный отдел Рыбоохраны, добавили инспекторов на север Байкала. Сейчас на озере работают 43 инспектора плюс оперативная группа в пять человек. Помимо этого командируем сотрудников из других территорий на период нереста омуля с августа по сентябрь, в это время на озере на постоянной основе находится 70 человек».

Ключевой фактор, который позволяет бороться с браконьерами, — изъятие их имущества. Если раньше правонарушителя останавливали, юридически забирали у него лодку, но на ответственное хранение оставляли ему самому, и он дальше мог на ней рыбачить, то теперь лодки изымают по-настоящему. За 2016−2017 годы на штрафстоянку забрали уже больше 300 единиц техники, и это не только маленькие резиновые лодки, но и большие катера с мощными моторами. Также хороший эффект дают проверки мест скупки незаконно выловленного омуля, которые проводят силовые ведомства. Раньше таких не проводили.

Кстати.

В Приангарье популяцию разных видов рыб восстанавливают промышленные предприятия — это так называемые компенсационные платежи. В основном в водоёмы выпускают молодь и мальков пеляди и хариуса. Однако с этого года предприятия хотят обязать выпускать и омуля в Братское водохранилище.