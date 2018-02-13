Ракета «Союз» стартовала с Байконура
На космодроме успешно проведен запуск
На космодроме успешно проведен запуск
Изначально старт был назначен на 11 февраля, однако
Предполагалось, что впервые в истории корабль доберется до МКС по укороченной траектории всего за 3,5 часа. Однако пусковое окно уже упущено, потому «Союз» достигнет станции по обычной схеме только через двое суток — в первой половине дня 15 февраля.
По информации агентства, отмена пуска 11 февраля произошла
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