Ракета «Союз» стартовала с Байконура

Изначально старт был назначен на 11 февраля, однако из-за автоматической команды о выключении двигателей запуск был перенесен на резервную дату — 13 февраля, пишет РИА Новости.

Предполагалось, что впервые в истории корабль доберется до МКС по укороченной траектории всего за 3,5 часа. Однако пусковое окно уже упущено, потому «Союз» достигнет станции по обычной схеме только через двое суток — в первой половине дня 15 февраля.