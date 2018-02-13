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11:46 (мск), источник: 365info.kz

Ракета «Союз» стартовала с Байконура

На космодроме успешно проведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08».

Источник: 365info.kz

Изначально старт был назначен на 11 февраля, однако из-за автоматической команды о выключении двигателей запуск был перенесен на резервную дату — 13 февраля, пишет РИА Новости.

Предполагалось, что впервые в истории корабль доберется до МКС по укороченной траектории всего за 3,5 часа. Однако пусковое окно уже упущено, потому «Союз» достигнет станции по обычной схеме только через двое суток — в первой половине дня 15 февраля.

По информации агентства, отмена пуска 11 февраля произошла из-за непрохождения сигнала через разъем к бортовому компьютеру корабля. Перед сегодняшним стартом компьютер был заменен.

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