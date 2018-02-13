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12:13 (мск), источник: БЕЛТА

До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

Будет облачно, ночью с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов мороза, при прояснениях — минус 10−15. Днем будет 1−7 градусов ниже нуля.

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