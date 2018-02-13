До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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