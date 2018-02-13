До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля

До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.