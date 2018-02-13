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11:56 (мск), источник: СуперОмск

14 февраля в Омске будет очень снежным

Омская Госавтоинспекция со ссылкой на синоптиков предупреждает автолюбителей об обильном снегопаде, который прогнозируется в Омске в среду, 14 февраля.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отмечают, что видимость на дорогах в этот день будет ограничена, в связи с чем водителям следует быть осторожными, не превышать скорость, не совершать опасных маневров, а в местах, где могут появиться пешеходы, быть предельно внимательными.

Не следует забывать о внимательности и пешеходам — переходить дорогу в положенном месте, не разговаривать по телефону и не забывать про светоотражающие элементы в темное время суток.

Согласно данным Омского гидрометцентра, 14 февраля в Омске будет от -10 до -15 градусов, а по юго-востоку до -5. Ожидаются снег и метель. Небольшой снег и слабая метель сохранятся и в четверг, 15 февраля. В прогнозе погоды возможны изменения.

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