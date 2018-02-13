14 февраля в Омске будет очень снежным

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отмечают, что видимость на дорогах в этот день будет ограничена, в связи с чем водителям следует быть осторожными, не превышать скорость, не совершать опасных маневров, а в местах, где могут появиться пешеходы, быть предельно внимательными.

Не следует забывать о внимательности и пешеходам — переходить дорогу в положенном месте, не разговаривать по телефону и не забывать про светоотражающие элементы в темное время суток.