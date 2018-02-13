В Башкирии мобильный стоматологический комплекс бесплатно принял более 100 пациентов

По информации пресс-службы регионального Минздрава, на приеме побывали 65 детей, у них было выявлено 59 случаев кариеса, по одному случаю пульпита и периодонтита. Также были осмотрены порядка 40 взрослых: выявлено 49 случаев кариеса, шесть — пульпита. Помимо осмотра и лечения, специалисты проконсультировали пациентов по вопросам сохранения и укрепления здоровья зубов.
В ведомстве отметили, что выездная работа стоматологического комплекса способствует повышению доступности и качества оказания стоматологической помощи для жителей сельских территорий. Медпомощь здесь оказывается в рамках Программы государственных гарантий по ОМС, то есть бесплатно.
В мобильном комплексе созданы все условия: как для работы специалистов, так и для пациентов. Оборудованы кабинет стоматолога и сестринский кабинет. Установленное оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте.
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