В Башкирии мобильный стоматологический комплекс бесплатно принял более 100 пациентов

По информации пресс-службы регионального Минздрава, на приеме побывали 65 детей, у них было выявлено 59 случаев кариеса, по одному случаю пульпита и периодонтита. Также были осмотрены порядка 40 взрослых: выявлено 49 случаев кариеса, шесть — пульпита. Помимо осмотра и лечения, специалисты проконсультировали пациентов по вопросам сохранения и укрепления здоровья зубов.

В ведомстве отметили, что выездная работа стоматологического комплекса способствует повышению доступности и качества оказания стоматологической помощи для жителей сельских территорий. Медпомощь здесь оказывается в рамках Программы государственных гарантий по ОМС, то есть бесплатно.