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11:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мобильный стоматологический комплекс бесплатно принял более 100 пациентов

УФА, 13 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане новый передвижной стоматологический комплекс завершил первый выездной прием. За пять дней приема бригада специалистов Республиканской стоматологической поликлиники осмотрела более 100 жителей села Первомайское Стерлитамакского района.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, на приеме побывали 65 детей, у них было выявлено 59 случаев кариеса, по одному случаю пульпита и периодонтита. Также были осмотрены порядка 40 взрослых: выявлено 49 случаев кариеса, шесть — пульпита. Помимо осмотра и лечения, специалисты проконсультировали пациентов по вопросам сохранения и укрепления здоровья зубов.

В ведомстве отметили, что выездная работа стоматологического комплекса способствует повышению доступности и качества оказания стоматологической помощи для жителей сельских территорий. Медпомощь здесь оказывается в рамках Программы государственных гарантий по ОМС, то есть бесплатно.

В мобильном комплексе созданы все условия: как для работы специалистов, так и для пациентов. Оборудованы кабинет стоматолога и сестринский кабинет. Установленное оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте.

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