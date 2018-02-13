Делегация Вестминстерского фонда демократии посещает Узбекистан
Делегация Вестминстерского фонда демократии Великобритании посещает Узбекистан.
Делегация Вестминстерского фонда демократии Великобритании посещает Узбекистан.
Делегация 12 февраля провела встречу в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов принял делегацию.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы касательно укрепления парламентаризма и финансового контроля со стороны парламента.
Директор программы Вестминстерского фонда демократии Девин Ошонесси отметил, что основное внимание фонда уделяется вопросам эффективной реализации функций парламентского контроля и налаживания обмена опытом между парламентами зарубежных стран и парламентом Великобритании.
В ходе встречи гость высоко оценил реформы, проводимые Руководством Узбекистана, направленные на развитие парламентаризма, расширение роли СМИ, а также активное участие парламента во всех процессах жизни общества.
По итогам встречи члены делегации выразили готовность оказывать содействие в вопросах дальнейшего развития парламентаризма в Узбекистане.
Делегацию также принял заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сарвар Отамуратов.
Отамуратов проинформировал об осуществляемых широкомасштабных реформах в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития страны.
Особо подчеркнуто приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере.
В ходе встречи, сообщалось о деятельности Законодательной палаты, ее структуре, политических партиях и Экологическом движении Узбекистана, организованных комитетов, комиссий и созданных группах дружбы по сотрудничеству с зарубежными парламентами, проводимой работе, планируемых проектах, а также деятельности созданного Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Встреча прошла в конструктивном духе, в которой также были обсуждены и другие вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления связей в
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