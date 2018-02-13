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11:56 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Вестминстерского фонда демократии посещает Узбекистан

Делегация Вестминстерского фонда демократии Великобритании посещает Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

Делегация 12 февраля провела встречу в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов принял делегацию.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы касательно укрепления парламентаризма и финансового контроля со стороны парламента.

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Директор программы Вестминстерского фонда демократии Девин Ошонесси отметил, что основное внимание фонда уделяется вопросам эффективной реализации функций парламентского контроля и налаживания обмена опытом между парламентами зарубежных стран и парламентом Великобритании.

В ходе встречи гость высоко оценил реформы, проводимые Руководством Узбекистана, направленные на развитие парламентаризма, расширение роли СМИ, а также активное участие парламента во всех процессах жизни общества.

По итогам встречи члены делегации выразили готовность оказывать содействие в вопросах дальнейшего развития парламентаризма в Узбекистане.

Делегацию также принял заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сарвар Отамуратов.

Отамуратов проинформировал об осуществляемых широкомасштабных реформах в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития страны.

Особо подчеркнуто приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере.

В ходе встречи, сообщалось о деятельности Законодательной палаты, ее структуре, политических партиях и Экологическом движении Узбекистана, организованных комитетов, комиссий и созданных группах дружбы по сотрудничеству с зарубежными парламентами, проводимой работе, планируемых проектах, а также деятельности созданного Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Встреча прошла в конструктивном духе, в которой также были обсуждены и другие вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления связей в научно-исследовательской сфере деятельности Олий Мажлиса и Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

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