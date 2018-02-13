«Самолечение — плохой метод». Екатеринбуржцам дали советы, как пережить пик гриппа

Дело в том, что в Екатеринбурге по данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за шестую календарную неделю зарегистрировано 14,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. 70% — это дети дошкольного возраста.

«Начинается рост заболеваемости среди школьников. Стали закрываться школы. На сегодняшний день 8 классов в трех школах и 10 групп в детских садах были закрыты. Источник заболевания — больной человек, он всегда заражает здоровых людей», — пояснил Харитонов. По словам специалиста, тяжёлых случаев нет. Ситуация стабильна.