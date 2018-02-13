Петербургских водителей смутила «аккуратность» эвакуаторщика
Во Фрунзенском районе Петербурга автомобилисты заметили эвакуаторщика, чья аккуратность оставляет желать лучшего.
Во Фрунзенском районе Петербурга автомобилисты заметили эвакуаторщика, чья аккуратность оставляет желать лучшего.
Неаккуратная эвакуация в городе, увы, не редкость. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вячеслав заметил эвакуатор, который перевозил автомобиль Nissan Qashqai: машина стояла на платформе по диагонали, да еще и свисала одним колесом.
«Да ничего, на кочках перескачет в правильное положение», — иронизирует участник группы Кирилл.
С другой стороны, этот эвакуаторщик еще не самый неаккуратный.
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