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12:12 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургских водителей смутила «аккуратность» эвакуаторщика

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобилисты заметили эвакуаторщика, чья аккуратность оставляет желать лучшего.

Неаккуратная эвакуация в городе, увы, не редкость. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вячеслав заметил эвакуатор, который перевозил автомобиль Nissan Qashqai: машина стояла на платформе по диагонали, да еще и свисала одним колесом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да ничего, на кочках перескачет в правильное положение», — иронизирует участник группы Кирилл.

С другой стороны, этот эвакуаторщик еще не самый неаккуратный.

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