Петербургских водителей смутила «аккуратность» эвакуаторщика

Неаккуратная эвакуация в городе, увы, не редкость. Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вячеслав заметил эвакуатор, который перевозил автомобиль Nissan Qashqai: машина стояла на платформе по диагонали, да еще и свисала одним колесом.