Ракета с воронежским двигателем стартовала с космодрома Байконур

«Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В конце 2017 года пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный оказался неудачным. Тогда ракета-носитель с воронежским двигателем и разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос спутник и ещё 18 малых аппаратов из-за неправильных настроек. «Фрегат» упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. После завершения работы специальной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ракету по ошибке настроили на пуск с другого космодрома.