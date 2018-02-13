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12:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ракета с воронежским двигателем стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двигателем производства Воронежского механического завода успешно стартовала с космодрома Байконур во вторник, 13 февраля. Ракета вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Прогресс» приступил к выполнению программы полета к Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля c МКС запланирована 15 февраля.

«Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В конце 2017 года пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный оказался неудачным. Тогда ракета-носитель с воронежским двигателем и разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос спутник и ещё 18 малых аппаратов из-за неправильных настроек. «Фрегат» упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. После завершения работы специальной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ракету по ошибке настроили на пуск с другого космодрома.

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