Частичный карантин ввели в 25 детсадах и одной школе Иркутской области из-за ОРВИ

Речь идёт о Катангском, Усольском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах, а также городах Черемхово и Ангарске. За неделю в регионе зарегистрировали более 14 тысяч случаев ОРВИ. Большинство из заболевших — дети. Диагноз грипп поставили четверым.