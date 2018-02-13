Частичный карантин ввели в 25 детсадах и одной школе Иркутской области из-за ОРВИ
Частичный карантин ввели в 25-ти детских садах и одной школе Иркутской области
Частичный карантин ввели в 25-ти детских садах и одной школе Иркутской области
Речь идёт о Катангском, Усольском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах, а также городах Черемхово и Ангарске. За неделю в регионе зарегистрировали более 14 тысяч случаев ОРВИ. Большинство из заболевших — дети. Диагноз грипп поставили четверым.
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