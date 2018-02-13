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13 февраля, источник: Комсомольская правда

Освещение на Волжском шоссе в Самаре появится в марте или апреле

Именно к этому времени должны подключить фонари.

Освещение на Волжском шоссе в Самаре появится не раньше марта-апреля этого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, отремонтированный участок дороги от кольца на пересечении Волжского шоссе и улицы Демократической до поселка Управленческий долгое время остается неосвещенным. На неработающие фонари жалуются водители.

Волжское шоссе — одна из дорог, по которой можно будет добраться до стадиона «Самара Арена». С нее можно будет свернуть на строящуюся сейчас улицу Арена 2018.

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