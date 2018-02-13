В Воронежской области появится новый природный заказник «Яр Рассыпной»

В Калачеевском районе Воронежской области появится новый природный заказник «Яр Рассыпной». Положение о создании заказника опубликовали на портале правительства региона в понедельник, 12 февраля. Его площадь составит 32,6 тыс. га.

Новый заказник создаётся для сохранения природных комплексов и объектов в естественном состоянии, восстановления и воспроизводства природных ресурсов, проведения научных исследований и экологического мониторинга, а также для экологического просвещения и развития экологического туризма, говорится в документе.

60,1% его площади составят земли сельхозназначения, 0,02% — земли лесного фонда, 39,05% — земли, категория которых не определена. Так же в состав заказника в незначительном количестве войдут земли населенных пунктов и территории, на которых размещены объекты промышленности, энергетики и транспорта.

«Яр Рассыпной» получит статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Там будет запрещено разорять муравейники, норы и гнезда, собираться яйца диких птиц, массово заготавливать лекарственные растения, проводить работы по геологическому изучению недр, возводить объекты капитального строительства, применять ядохимикаты и средства защиты растений, размещать кладбища и скотомогильники, свалки для производственных отходов, радиоактивных, взрывчатых и токсичных веществ, жечь костры за пределами отведенных для этого мест и распахивать земли. Пересекать заказник на автомобиле можно будет только по дорогам. Так же под запрет попали палы, выгул собак и организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных.