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13 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует построить пешеходный переход в мкрн Бурнаковский к 2021 году

Нижегородская администрация планирует построить пешеходный переход в мкрн Бурнаковский к 2021 году. Об этом заявил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству 13 февраля 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, пешеходный переход для организации безопасного движения около школы № 118 Московского района планируется построить к 2021 году. В этом же году к школе будет возведен пристрой.

«На проект планируется направить 1,5 млн рублей, ориентировочная стоимость строительства — 50 млн рублей. Думаю, что переход необходимо будет построить несколько раньше, чем саму школу», — отметил Щеголев.

Напомним, что изначально данный вопрос инициировал депутат Роман Буланов («Единая Россия»). В октябре 2017 года он выражал обеспокоенность тем, что дети в мкрн Бурнаковский «ходят в школу через дорогу без перехода». Речь идёт о строительстве надземного или подземного перехода через ул. Бурнаковскую.

В июне 2017 года начато строительство детсада в мкрн Бурнаковский. Новый детский сад на 300 мест должен начать свою работу в декабре 2018 года.

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