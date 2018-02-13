Нижегородская администрация планирует построить пешеходный переход в мкрн Бурнаковский к 2021 году

Источник: РИА "Новости"

По его словам, пешеходный переход для организации безопасного движения около школы № 118 Московского района планируется построить к 2021 году. В этом же году к школе будет возведен пристрой.

«На проект планируется направить 1,5 млн рублей, ориентировочная стоимость строительства — 50 млн рублей. Думаю, что переход необходимо будет построить несколько раньше, чем саму школу», — отметил Щеголев.

Напомним, что изначально данный вопрос инициировал депутат Роман Буланов («Единая Россия»). В октябре 2017 года он выражал обеспокоенность тем, что дети в мкрн Бурнаковский «ходят в школу через дорогу без перехода». Речь идёт о строительстве надземного или подземного перехода через ул. Бурнаковскую.