В архипелаге Новая Земля образовался еще один остров

Источник: РИА Новости

Остров у ледника Вилькицкий-южный открыли школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерией Саенко, изучавшие снимки Арктики со спутников «Канопус-В», Landsat-7/8 и Sentinel-½. Первое сообщение о находке они сделали 31 января на Всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре.

«Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество», — отмечается в сообщении.

По данным мониторинга, остров образовался в декабре прошлого года, когда фронтальная часть ледника Вилькицкого отступила, а ледяная перемычка, соединявшая остров с ледником, разрушилась.

Его размеры — 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра, координаты центра — 75°34'06.67" северной широты и 58°17'52.2" восточной долготы.

Это не первое открытие российских школьников в архипелаге Новая Земля. В 2016 году участники профильной космической смены в «Артеке», организованной при участии «Роскосмоса», нашли новый остров в заливе у ледника Визе.