В архипелаге Новая Земля образовался еще один остров
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Молодежная межрегиональная проектная группа, работающая под руководством компании «Рисксат», обнаружила новый остров, образовавшийся при таянии ледника у архипелага Новая Земля, сообщает «Роскосмос».
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