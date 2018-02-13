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13 февраля, источник: Комсомольская правда

У меня насморк: футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру

Теперь игрок молодежной команды уверяет, что это просто розыгрыш.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с такой подписью сегодня взорвало русскоязычный Инстаграм. По нескольким причинам. Во-первых, сам сюжет, действие которого разворачивается в салоне самолета: молодой человек выбирает из веера предложенных ему пятитысячных купюр одну, демонстративно сморкается в нее, комкает и бросает на пол. Вот такой самый дорогой носовой платок.

Во-вторых, интересен сам персонаж. 19-летний Станислав Манаев, с прошлого лета полузащитник молодежного «Тосно». На фоне финансовых проблем «старшего брата» поступок Станислава, мягко говоря, не однозначный.

В-третьих, сообщество, в котором появилось видео. Richrussiankids — паблик в Инстаграме, где хвалится своим образом жизни золотая молодежь.

В комментариях подписчики в выражениях не стеснялись. Процитировать большинство из них мы не можем, как минимум по морально-этическим соображениям. Вспомнили, разумеется, «добрым словом» и весь российский футбол, поставив ему «диагноз». И прошлись по поводу того, что «богатенький буратино» летит эконом-классом. И попереживали за здоровье спортсмена, который вытер нос грязной купюрой.

— Знал бы, как некоторым людям достаются даже эти с****е 5 тысяч рублей, не вел бы себя так, — в сердцах высказался один из пользователей.

Правда, сам Станислав не считает, что он сделал что-то предрассудительное. Так и ответил подписчикам.

— Это пранк (розыгрыш — прим. авт.), — пояснил Манаев. — Обычное смешное видео. Купюра — фальшивка. Нам в молодежке не платят, мы работаем параллельно тренировкам. И просто живем за счет приколов. Это нормально для молодых.

А вот претензии к футболу молодого человека возмутили. И он вступился за любимый спорт.

— Вы сразу весь гнев на футбол сливаете, а он тут не при чем. Есть футболисты, которые играют не ради денег. И такие футболисты играют без зарплат, либо с самыми обычными зарплатами, где важен опыт от игры, а не прибыль, — уверен Станислав.

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