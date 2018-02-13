У меня насморк: футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру
Теперь игрок молодежной команды уверяет, что это просто розыгрыш.
Теперь игрок молодежной команды уверяет, что это просто розыгрыш.
«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».
Видео с такой подписью сегодня взорвало русскоязычный Инстаграм. По нескольким причинам.
В комментариях подписчики в выражениях не стеснялись. Процитировать большинство из них мы не можем, как минимум по
— Знал бы, как некоторым людям достаются даже эти с****е 5 тысяч рублей, не вел бы себя так, — в сердцах высказался один из пользователей.
Правда, сам Станислав не считает, что он сделал
— Это пранк (розыгрыш — прим. авт.), — пояснил Манаев. — Обычное смешное видео. Купюра — фальшивка. Нам в молодежке не платят, мы работаем параллельно тренировкам. И просто живем за счет приколов. Это нормально для молодых.
А вот претензии к футболу молодого человека возмутили. И он вступился за любимый спорт.
— Вы сразу весь гнев на футбол сливаете, а он тут не при чем. Есть футболисты, которые играют не ради денег. И такие футболисты играют без зарплат, либо с самыми обычными зарплатами, где важен опыт от игры, а не прибыль, — уверен Станислав.
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