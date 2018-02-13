У меня насморк: футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfGeX5WgCCH/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.42187500000001% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfGeX5WgCCH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк??? Vide by @manaevv ⠀ ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/richrussiankids/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rich Russian Kids</a> (@richrussiankids) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-12T15:51:57+00:00">Фев 12, 2018 в 7:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с такой подписью сегодня взорвало русскоязычный Инстаграм. По нескольким причинам. Во-первых, сам сюжет, действие которого разворачивается в салоне самолета: молодой человек выбирает из веера предложенных ему пятитысячных купюр одну, демонстративно сморкается в нее, комкает и бросает на пол. Вот такой самый дорогой носовой платок.

Во-вторых, интересен сам персонаж. 19-летний Станислав Манаев, с прошлого лета полузащитник молодежного «Тосно». На фоне финансовых проблем «старшего брата» поступок Станислава, мягко говоря, не однозначный.

В-третьих, сообщество, в котором появилось видео. Richrussiankids — паблик в Инстаграме, где хвалится своим образом жизни золотая молодежь.

В комментариях подписчики в выражениях не стеснялись. Процитировать большинство из них мы не можем, как минимум по морально-этическим соображениям. Вспомнили, разумеется, «добрым словом» и весь российский футбол, поставив ему «диагноз». И прошлись по поводу того, что «богатенький буратино» летит эконом-классом. И попереживали за здоровье спортсмена, который вытер нос грязной купюрой.

— Знал бы, как некоторым людям достаются даже эти с****е 5 тысяч рублей, не вел бы себя так, — в сердцах высказался один из пользователей.

Правда, сам Станислав не считает, что он сделал что-то предрассудительное. Так и ответил подписчикам.

— Это пранк (розыгрыш — прим. авт.), — пояснил Манаев. — Обычное смешное видео. Купюра — фальшивка. Нам в молодежке не платят, мы работаем параллельно тренировкам. И просто живем за счет приколов. Это нормально для молодых.

А вот претензии к футболу молодого человека возмутили. И он вступился за любимый спорт.