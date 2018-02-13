Весной в воронежских автобусах введут безналичную оплату проезда
Расплатиться за проезд в некоторых воронежских автобусах, вероятно, можно будет уже грядущей весной. На сайте госзакупок появилась информация о поисках подрядчика, готового взять на себя обязательства по проведению безналичных расчетов в общественном транспорте.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.