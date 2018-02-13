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13 февраля, источник: 36on.ru

Весной в воронежских автобусах введут безналичную оплату проезда

Расплатиться за проезд в некоторых воронежских автобусах, вероятно, можно будет уже грядущей весной. На сайте госзакупок появилась информация о поисках подрядчика, готового взять на себя обязательства по проведению безналичных расчетов в общественном транспорте.

Источник: AP 2018

Победитель тендера должен будет, прежде всего, установить специализированное оборудование в автобусах и троллейбусах «Воронежпассажиртранса». Планируется, что 250 терминалов будут поддерживать технологию бесконтактной оплаты. Начальная цена заключаемого контракта — 5 005 800 рублей.

Тендер должен состояться 5 марта, а установить специализированное оборудование и ввести систему в эксплуатацию подрядчик обязан в течение 50 дней после завершения торгов. Таким образом, расплатиться банковской картой в транспорте «Воронежпассажиртранса», скорее всего, можно будет уже в апреле.

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