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13 февраля, источник: РИА Крым

Новая схема движения транспорта в Симферополе будет готова к концу февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Новая схема движения транспорта в Симферополе будет готова к 25 февраля. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Круцюк на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в действии украинская схема пассажирских перевозок, которые, как мы понимаем, сейчас уже не соответствуют никаким реалиям. Стоит задача — убрать дублирующие маршруты там, где ходят “Крымтроллейбус” и автобусы “Горавтотранса”, с целью разгрузки в том числе центра города», — отметил Аксенов.

В свою очередь Круцюк рассказал, что горадминистрация вместе с министерством транспорта Крыма последние три месяца «активно ведем работу по расчету пассажиропотока, который перемещается» по Симферополю.

«С учетом людей, которые заезжают утром в город и выезжают вечером, это от 50 до 55 тысяч человек… На данный момент большая часть маршрутов уже обследована… Мы рассматриваем в комплексе и межмуниципальные маршруты Симферопольского района, в том числе тот транспорт, который заходит на все четыре автостанции в городе. Параллельно ведется работа по оптимизации сети. 25 февраля будет полная схема вместе с минтранспорта вам представлена», — цитирует Круцюка пресс-служба Совмина.

В свою очередь министр транспорта Крыма Игорь Захаров отметил, что в городе ведется мониторинг вечерней работы маршруток.

«Остались точечные жалобы по отдельным перевозчикам. Мы несколько раз перевозчиков собирали, и они подписали соответствующий документ по соблюдению расписания движения. Добросовестные начали обновление подвижного состава», — пояснил Захаров.

В то же время глава администрации Симферополя Игорь Лукашев рассказал о борьбе в городе с транспортными заторами. В частности, для этого уже сделана дорожная карта. «Полным ходом идет организация и реализация дорожного движения. Например, отрегулированы светофоры на улице Воровского, синхронизированы с улицей Пролетарской. Не все удалось сделать по причине того, что требуется финансирование, чтобы купить знаки, ограждения, переделать остановки. Сейчас проводятся торги, после которых все будет закуплено», — добавил он.

Кроме того, Лукашев отметил, что остановку на площади Куйбышева необходимо перенести по кольцу вперед к проспекту Победы, чтобы освободить улицу Кирова и сделать две полосы свободными для движения. «На улице Гагарина для увеличения пропускной способности нужно сделать разметку. В связи с погодными условиями сейчас это невозможно выполнить», — пояснил он, добавив, что в ближайшее время также будут сделаны пешеходные переходы на улицах Куйбышева и Менделеева. Пока это сделать невозможно, поскольку не закуплены дорожные знаки.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, схему движения общественного транспорта для Симферополя должна была составить фирма из Санкт-Петербурга. Однако задача была провалена, деньги компании за эту работу городские власти не выплатили.

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