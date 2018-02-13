Мэр Советска призвал горожан запастись водой
Мэр Советска Николай Воищев призвал жителей города запастись водой. Об этом он во вторник написал у себя в Facebook.
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Мэр Советска Николай Воищев призвал жителей города запастись водой. Об этом он во вторник написал у себя в Facebook.
По словам Воищева, запастись водой следует потому, что в городе будет проводиться дезинфекции водопровода. Профилактические работы по дезинфекции водопроводных сооружений с последующей гидропромывкой будут проводится с 8:00 15 февраля до 22:00 16 февраля.
«Сделайте необходимые запасы питьевой воды», — сообщил Воищев.
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