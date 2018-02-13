Мэр Советска призвал горожан запастись водой

По словам Воищева, запастись водой следует потому, что в городе будет проводиться дезинфекции водопровода. Профилактические работы по дезинфекции водопроводных сооружений с последующей гидропромывкой будут проводится с 8:00 15 февраля до 22:00 16 февраля.