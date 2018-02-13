Учкудук — город-красавец посреди пустыни

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Менее известно то, что город Учкудук существует на самом деле и находится он в Навоийской области Узбекистана, в самом сердце «красных песков» — великой пустыни между Сырдарьей и Амударьей. История появления Уч-Кудука связана с тем, что в 50-е годы СССР остро нуждался в уране.

Представления геологов на тот период времени были таковы, что урановые залежи могут быть только в горах, поэтому сначала были открыты залежи в районе поселения Янгиабад Узбекской ССР, в Кыргызской ССР. По мере развития геофизической аппаратуры стали оснащать ею и авиацию.

Геофизическая аппаратура была установлена на самолёте Ли-2, который и барражировал над пустыней Кызылкум.

Над месторождением аппаратура зафиксировала мощнейший всплеск излучения. В тот же месяц срочно была организована геологоразведочная экспедиция. После прибытия экспедиции было выбрано место около родника.