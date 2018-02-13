Минкульт опроверг перенос даты начала проката «Мстителей»

«Дата премьеры фильма “Мстители: война бесконечности” 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании “Дисней” и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет», — сказал Обрывалин.

В прокатном подразделении Disney RNS сообщили, что не комментируют эту информацию.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-36455846&id=456241152&hash=0f9b4c3d047a329d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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