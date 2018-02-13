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13 февраля, источник: RNS

Минкульт опроверг перенос даты начала проката «Мстителей»

Прокатчик фильма «Мстители», компания Disney, изначально заявляла дату проката блокбастера на 11 мая, речи о переносе российской премьеры фильма нет, передал RNS через представителя замминистра культуры Сергей Обрывалин.

«Дата премьеры фильма “Мстители: война бесконечности” 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании “Дисней” и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет», — сказал Обрывалин.

В прокатном подразделении Disney RNS сообщили, что не комментируют эту информацию.

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Ранее Disney сообщил о том, что премьера фильма «Мстители: Война Бесконечности» перенесена. «Изменилась дата выхода в российский прокат долгожданного блокбастера MARVEL “Мстители: Война бесконечности”. Новая дата выхода фильма на широкие экраны — 11 мая 2018 года. В прокат в США фильм выйдет 4 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

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