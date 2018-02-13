Минкульт опроверг перенос даты начала проката «Мстителей»
Прокатчик фильма «Мстители», компания Disney, изначально заявляла дату проката блокбастера на 11 мая, речи о переносе российской премьеры фильма нет, передал RNS через представителя замминистра культуры Сергей Обрывалин.
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