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13 февраля, источник: БЕЛТА

Минздрав предупреждает об опасности заражения сибирской язвой в Турции

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав напомнил о мерах профилактики и необходимости соблюдения правил личной гигиены в связи с опасностью заражения сибирской язвой в Турции.

Источник: AP 2018

Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что нельзя приобретать мясные и молочные продукты в местах несанкционированной торговли, меховые, кожаные изделия — у частных торговцев.

Минздрав рекомендует исключить контакт с заболевшим животным, а также инфицированными продуктами животного происхождения. Не стоит участвовать в вынужденном убое, разделке туш и захоронении трупов павших животных.

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По информации СМИ, на севере Турции (в уезде Акчаабат в провинции Трабзон на побережье Черного моря) госпитализировано 73 человека в связи с подозрением на заражение сибирской язвой, один случай заболевания закончился летальным исходом.

По предварительным данным, у трех человек диагноз подтвердился. Заражение могло произойти после употребления мяса заболевшей коровы.

Минздрав Беларуси рекомендует гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает о важности соблюдения мер личной профилактики, чтобы избежать заражения во время пребывания за рубежом.

Перед выездом в Турцию необходимо получить у туроператора информацию об эпидемиологической обстановке в местах пребывания и рекомендуемых мерах профилактики. Ситуация остается на контроле Минздрава.

В то же время ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Турцией в связи со сложившейся ситуацией по сибирской язве.

Cибирская язва — инфекционная болезнь, опасная для животных и человека. Заражение человека происходит при уходе за больными сибирской язвой животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, а также при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации обсемененного возбудителями сибирской язвы животного сырья.

Заражение в очагах возможно также при контакте с обсемененной возбудителями сибирской язвы почвой и аэрогенным путем.

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