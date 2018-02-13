Министерство юстиции подготовило правки в законы о паспортах и прописке

Источник: Sputnik

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Правки касаются отмены практики, связанной с отказом в приеме на работу гражданам, не имеющим постоянной или временной прописки, отмены административного наказания для работодателей за несоблюдение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений.

Также разработанный проект закона предусматривает упрощение действующих требований по покупке недвижимости гражданам с постоянной пропиской в городе Ташкенте и Ташкентской области, отмену ограничений по покупке недвижимости на вторичном рынке, продление срока пребывания по временной прописке, смягчение административных мер наказания за проживание без временной или постоянной прописки, отмену ответственности за допущение проживания.

Все перечисленные меры предусмотрены утвержденной президентом Государственной программой по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям в 2017—2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й).