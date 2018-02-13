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13 февраля, источник: Комсомольская правда

Для жителей Фетешт открылся пункт скорой помощи

Хорошая новость для жителей села Фетешты Единецкого района: у них появился свой собственный пункт скорой медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда
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По словам фельдшера Людмилы Урсаки, там есть все необходимые медикаменты, кардиограф и новая машина.

В Фетештском пункте скорой помощи трудятся четыре фельдшера, четыре медсестры и четыре водителя. В их распоряжении современное оснащение и новая спецтехника.

Расположился пункт скорой медпомощи в здании Центра общественного здоровья, сообщает vesti.md.

Раньше в село «скорая» ездила из Единец, что плохо сказывалось на качестве медицинских услуг. На обустройство пункта понадобилось более 1 миллиона и 300 тысяч леев, из них 100 тысяч были израсходованы на новую мебель.

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