Для жителей Фетешт открылся пункт скорой помощи
Хорошая новость для жителей села Фетешты Единецкого района: у них появился свой собственный пункт скорой медицинской помощи.
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Хорошая новость для жителей села Фетешты Единецкого района: у них появился свой собственный пункт скорой медицинской помощи.
По словам фельдшера Людмилы Урсаки, там есть все необходимые медикаменты, кардиограф и новая машина.
В Фетештском пункте скорой помощи трудятся четыре фельдшера, четыре медсестры и четыре водителя. В их распоряжении современное оснащение и новая спецтехника.
Расположился пункт скорой медпомощи в здании Центра общественного здоровья, сообщает vesti.md.
Раньше в село «скорая» ездила из Единец, что плохо сказывалось на качестве медицинских услуг. На обустройство пункта понадобилось более 1 миллиона и 300 тысяч леев, из них 100 тысяч были израсходованы на новую мебель.
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