Для жителей Фетешт открылся пункт скорой помощи

По словам фельдшера Людмилы Урсаки, там есть все необходимые медикаменты, кардиограф и новая машина.

В Фетештском пункте скорой помощи трудятся четыре фельдшера, четыре медсестры и четыре водителя. В их распоряжении современное оснащение и новая спецтехника.

Раньше в село «скорая» ездила из Единец, что плохо сказывалось на качестве медицинских услуг. На обустройство пункта понадобилось более 1 миллиона и 300 тысяч леев, из них 100 тысяч были израсходованы на новую мебель.