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13 февраля, источник: Популярная механика

Рождение осьминога: удивительное видео

Короткое видео, демонстрирующее рождение карибского рифового осьминога (Octopus briareus), просмотрели уже более 1,5 млн человек.

Видеоролик был опубликован аквариумом и центром морской науки Виргинии (Virginia Aquarium and Marine Science Center) на прошлой неделе. По словам Джулии Леванс (Julie Levans), сотрудницы центра, это первая попытка выведения осьминогов в данном аквариуме. Кроме детеныша, показанного на видео, немногим ранее родились также 15−20 осьминогов, передает слова Леванс The Washington Post.

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Осьминог появляется из яйца, которое «приклеено» к грозди, напоминающей цветок. При этом он практически сразу меняет свой бесцветный окрас и приобретает коричневатый оттенок. Как сообщают сотрудники аквариума, это не является чем-то необычным и, вероятно, связано со стрессом при рождении: он может приводить хроматофоры (клетки, содержащие пигмент) в возбуждение.

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