Рождение осьминога: удивительное видео
Короткое видео, демонстрирующее рождение карибского рифового осьминога (Octopus briareus), просмотрели уже более 1,5 млн человек.
Короткое видео, демонстрирующее рождение карибского рифового осьминога (Octopus briareus), просмотрели уже более 1,5 млн человек.
Видеоролик был опубликован аквариумом и центром морской науки Виргинии (Virginia Aquarium and Marine Science Center) на прошлой неделе. По словам Джулии Леванс (Julie Levans), сотрудницы центра, это первая попытка выведения осьминогов в данном аквариуме. Кроме детеныша, показанного на видео, немногим ранее родились также 15−20 осьминогов, передает слова Леванс The Washington Post.
Осьминог появляется из яйца, которое «приклеено» к грозди, напоминающей цветок. При этом он практически сразу меняет свой бесцветный окрас и приобретает коричневатый оттенок. Как сообщают сотрудники аквариума, это не является
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