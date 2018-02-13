Наблюдательный совет детского «Евровидения» прибыл в Беларусь

Источник: Sputnik.by

В начале года Беларусь посещал Исполнительный директор конкурсов «Евровидение» Йон Ола Санд. Теперь же гости из восьми стран мира приехали в Минск также в рамках подготовки к международному детскому конкурсу песни «Евровидение 2018», который примет белорусская столица.

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«Сегодня в ходе встречи с Председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и руководством медиахолдинга зарубежные гости детально обсудили вопросы организации финала детского песенного форума», — отметили в пресс-службе.

Гости осмотрели площадки, где планируется размещение «Евроклуба» и делегаций участников, а также где пройдут церемонии открытия и сам конкурс. В Белтелерадиокомпании отметили, что представители Наблюдательного совета высоко оценили проделанные в Минске подготовительные работы.