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13 февраля, источник: Sputnik.by

Наблюдательный совет детского «Евровидения» прибыл в Беларусь

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Представители Наблюдательного совета «Евровидения» посещают Беларусь с рабочим визитом, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Источник: Sputnik.by

В начале года Беларусь посещал Исполнительный директор конкурсов «Евровидение» Йон Ола Санд. Теперь же гости из восьми стран мира приехали в Минск также в рамках подготовки к международному детскому конкурсу песни «Евровидение 2018», который примет белорусская столица.

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«Сегодня в ходе встречи с Председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и руководством медиахолдинга зарубежные гости детально обсудили вопросы организации финала детского песенного форума», — отметили в пресс-службе.

Гости осмотрели площадки, где планируется размещение «Евроклуба» и делегаций участников, а также где пройдут церемонии открытия и сам конкурс. В Белтелерадиокомпании отметили, что представители Наблюдательного совета высоко оценили проделанные в Минске подготовительные работы.

Международный детский конкурс песни «Евровидение 2018» пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).

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