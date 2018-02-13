Наблюдательный совет детского «Евровидения» прибыл в Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Представители Наблюдательного совета «Евровидения» посещают Беларусь с рабочим визитом, сообщили Sputnik в
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Представители Наблюдательного совета «Евровидения» посещают Беларусь с рабочим визитом, сообщили Sputnik в
В начале года Беларусь посещал Исполнительный директор конкурсов «Евровидение» Йон Ола Санд. Теперь же гости из восьми стран мира приехали в Минск также в рамках подготовки к международному детскому конкурсу песни «Евровидение 2018», который примет белорусская столица.
«Сегодня в ходе встречи с Председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и руководством медиахолдинга зарубежные гости детально обсудили вопросы организации финала детского песенного форума», — отметили в
Гости осмотрели площадки, где планируется размещение «Евроклуба» и делегаций участников, а также где пройдут церемонии открытия и сам конкурс. В Белтелерадиокомпании отметили, что представители Наблюдательного совета высоко оценили проделанные в Минске подготовительные работы.
Международный детский конкурс песни «Евровидение 2018» пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).
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