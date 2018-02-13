Минское метро ввело оплату карточками на турникетах — пока на трех станциях

Ранее внедрение инновационных технологии в транспортной сфере, в том числе в столичном метро, обсуждалась на итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций.
Тогда заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин заявил, что пассажиры должны иметь возможность расплачиваться за проезд на метро не только с помощью жетонов, проездных, но и посредством банковских карт, мобильных приложений.
Со вторника в метро введена оплата проезда с использованием бесконтактных карт MasterCard PayPass и Visa pay Wave. Пока валидаторы установлены на трех станциях подземки — «Площади Якуба Коласа», «Площади Ленина» и «Каменной Горке».
Пассажиру, чтобы оплатить поездку, следует приложить карточку к валидатору, который размещен сверху турникета.
По информации столичного метро, для расчетов граждане также могут применять смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей Samsung Pay.
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