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13 февраля, источник: Sputnik.by

Минское метро ввело оплату карточками на турникетах — пока на трех станциях

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Минчане и гости белорусской столицы с 13 февраля могут оплатить проезд в метрополитене с помощью бесконтактных банковских карт, но пока только на трех станциях, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе столичной подземки.

Источник: Sputnik.by

Ранее внедрение инновационных технологии в транспортной сфере, в том числе в столичном метро, обсуждалась на итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций.

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Тогда заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин заявил, что пассажиры должны иметь возможность расплачиваться за проезд на метро не только с помощью жетонов, проездных, но и посредством банковских карт, мобильных приложений.

Со вторника в метро введена оплата проезда с использованием бесконтактных карт MasterCard PayPass и Visa pay Wave. Пока валидаторы установлены на трех станциях подземки — «Площади Якуба Коласа», «Площади Ленина» и «Каменной Горке».

Пассажиру, чтобы оплатить поездку, следует приложить карточку к валидатору, который размещен сверху турникета.

По информации столичного метро, для расчетов граждане также могут применять смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей Samsung Pay.

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