В День всех влюблённых на столичных светофорах зажгутся сердечки: фото
Столичные перекрёстки преобразились в канун Дня святого Валентина. На светофорах появились силуэты сердец.
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Столичные перекрёстки преобразились в канун Дня святого Валентина. На светофорах появились силуэты сердец.
Таким необычным способом жителей столицы поздравили с праздником полицейские.
Сердечками украсили светофоры на всех перекрёстках бульвара Штефана чел Маре.
День всех Влюблённых во всем мире отмечают 14 февраля.
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