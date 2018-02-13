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13 февраля, источник: Publika.md

В День всех влюблённых на столичных светофорах зажгутся сердечки: фото

Столичные перекрёстки преобразились в канун Дня святого Валентина. На светофорах появились силуэты сердец.

Источник: Publika.md

Таким необычным способом жителей столицы поздравили с праздником полицейские.

Сердечками украсили светофоры на всех перекрёстках бульвара Штефана чел Маре.

День всех Влюблённых во всем мире отмечают 14 февраля.

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