Дакка: перенаселенный город, где больше нет места для мертвых

На могиле отца Сурайи Парвин появилось новое захоронение

Сурайя Парвин больше не может посещать место погребения своего отца, поскольку в этом месте похоронили другого человека.

«Как старшая дочь, я несу ответственность за дела семьи. Однажды я спросила своего брата, когда он последний раз был на могиле отца?» — рассказала она в интервью Би-би-си в своей крошечной квартире в пригороде Дакки.

Немного помедлив, брат сказал ей, что на месте захоронения отца появилась новая могила.

Это место теперь принадлежит другой семье, они обнесли его цементом. Меня как будто молния ударила, когда я это услышала. Я некоторое время ничего не могла сказать. — вспоминает она, не скрывая слез.

«Если бы я знала, что так будет, я бы постаралась спасти место. Могила была последним напоминанием об отце, и теперь я этого лишилась», — говорит она.

Она по-прежнему может приходить на кладбище Калши — небольшое частное место для захоронений, но надгробия на могиле ее отца больше нет, поскольку над его телом похоронен другой человек.

С подобным Сурайя сталкивается уже не первый раз. В прошлом она лишилась могил своего первого ребенка, матери и дяди.

Из-за недостатка мест для захоронений многие в Дакке не могут получить гарантированное постоянное место для последнего пристанища своим родным и близким.

Найти место для могилы не так уж и сложно — временные захоронения стоят недорого, но, по правилам муниципалитета, раз в два года там будут хоронить кого-то еще.

В итоге во временных могилах хоронят несколько человек — такой выход из положения придумали в Дакке.

Населению трудно с этим мириться, но у большинства нет другого выхода. Иногда в одной могиле хоронят нескольких членов семьи.

Читайте также Наследство не по средствам Как власть использует «налог на смерть»

В Бангладеш, большинство населения которого составляют мусульмане, кремация невозможна, поскольку, согласно исламской традиции, сжигать прах человека нельзя.

С 2008 года муниципалитет перестал выделять места для постоянных могил, однако временную могилу, но с большим сроком неприкосновенности, купить можно. Такая могила стоит около 20 тыс. долларов, тогда как средняя ежегодная зарплата по стране — всего 1 610 долларов.

В историческом районе бангладешской столицы Азимпур рабочие очищают кладбище от сорняков. Это одно из крупнейших кладбищ в городе. Повсюду видны тысячи могил, большинство из них — в ужасном состоянии.

На надгробиях можно прочитать о похороненных там людях. Использован каждый сантиметр территории.

Сестра Сабихи Бегум покончила с собой 12 лет назад, после чего ее похоронили здесь. Последние 10 лет Сабиха делает все, чтобы сохранить ее могилу. Она не скрывает, что ей приходится платить взятки тем, кто отвечает за кладбище.

Я скучаю по ней каждый день и верю, что она вернется. Сабиха Бегум

Читайте также Верные Фиделю Как меняется Куба после смерти вождя

«Иногда я прихожу к ее могиле и разговариваю с ней. Я рассказывают о вышедших недавно фильмах, которые я посмотрела, или песнях, которые я слушаю. Мне кажется, что она существует в этой могиле. Сложно описать эти чувства», — говорит она.

Каждый год, когда могиле сестры угрожает опасность, ей звонит работник кладбища, который следит за тем, чтобы в могиле не похоронили кого-то еще.

«Когда мы ее хоронили, мы знали, что места для постоянных захоронений не выделяются. Через 18 или 22 месяца после похорон они позвонили и сказали, что могила будет снесена. Я тут же начала выяснять, как ее сохранить», — рассказывает Сабиха.

«Человек, которого я наняла для ухода за могилой, сказал мне, что ее можно сохранить, заплатив за это. Так я и поступаю все эти годы. Каждый год в августе или феврале — перед тем, как могилы уничтожаются, — мне звонит работник кладбища, и мне приходится нести дополнительные расходы, помимо ежемесячной оплаты его работы. Так я забочусь о могиле последние 12 лет», — отмечает она.

Мусульманские богословы в Бангладеш считают, что допустимо хоронить в одной могиле больше одного тела. Однако абсолютное большинство жителей хотели бы, чтобы их родные и близкие ни с кем свою могилу не делили.

Но в Дакке возможностей для этого уже нет, и вероисповедание человека на это никак не влияет.

Тишина кладбища храма Святого Розария — крупнейшей католической церкви Дакки — воспринимается как глоток свежего воздуха в переполненном коммерческом районе города.

Но даже здесь за подстриженной травой и аккуратно покрашенными крестами над каждой могилой скрывается неприглядная история, говорит настоятель церкви Комол Корайя.

«Сейчас стало непросто, поскольку многие переезжают в Дакку. Мы хорошо следим за кладбищем. Многие хотят, чтобы их похоронили у церкви, потому что считают это место святым. Но места очень мало, поэтому нам приходиться заново использовать могилы каждые пять лет. Поэтому, когда мы выкапываем людей, зачастую их кости не успевают истлеть», — говорит он.

И это неприглядная правда жизни в Дакке с населением в 16 млн человек, живущих на территории в 300 кв. км. Это в пять раз меньше территории Лондона, где проживает вдвое меньше жителей.

По данным программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов, Дакка является самым густонаселенным городом в мире. На каждом квадратном километре там проживает более 44 тыс. человек.

В столице Бангладеш всего восемь общественных кладбищ и несколько небольших частных. Их не хватает, чтобы удовлетворить спрос.

Читайте также Секрет вечной молодости. В чем причины старения и смерти человека

Власти города теперь предлагают людям хоронить умерших в их родных деревнях. Предлагается даже это финансово поощрять, говорит представитель муниципалитета Хан Мохаммед-Билал.

«Возможно, в Дакке есть семьи, которые согласны хоронить умерших таким образом. Но перевозка тела может обойтись в приличную сумму. Поэтому мы будем организовывать транспорт. Также мы будем предлагать помощь в оплате траурной церемонии. Возможно, это поможет уменьшить число людей, которых хоронят в Дакке», — считает он.

Эта инициатива может помочь решению проблемы, но вряд ли это успокоит Сурайю Парвин и других людей, оказавшихся в ситуации, когда они могут потерять могилы своих любимых.

Фото Амирула Раджива