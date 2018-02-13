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13 февраля, источник: Комсомольская правда

В Челябинской области запустят Систему-112

Дозвониться до экстренных служб по единому номеру можно будет уже в этом году.

Система-112 внедряется на Южном Урале с 2015 года. На нее затрачено 205 миллионов рублей.

Пока служба работает в опытной эксплуатации. В ноябре прошлого года к ней подключились мобильные операторы Мегафон, Билайн, МТС, Ростелеком и Теле2. Их клиенты уже могут вызвать помощь по единому номеру «112» .

«С запуска опытной эксплуатации в Челябинской области Системой-112 принято более 200 тысяч звонков, из которых 44 тысяч — за 2018 год. Это примерно 10 тысяч обращений в неделю», — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда. Челябинск» в пресс-службе губернатора.

Система 112 — это система вызова экстренных служб по единому номеру «112». Она работает по всей стране. Ее операторы мгновенно принимают звонки о помощи, обрабатывают их и передают информацию в полицию, МЧС, скорую помощь, аварийную службу газа и УФСБ. На весь процесс у операторов уходит не более 65 секунд.

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