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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Pornhub назвал условия получения бесплатного премиум-аккаунта

Крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub бесплатно раздаст премиум-аккаунты на 24 часа в честь Дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом сообщает Mashable.

Порносайт опубликовал статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой наплыв посетителей в День святого Валентина превысил средние показатели на 308 процентов. Pornhub также раскрыл информацию, что поиск видео по тегу Valentine увеличивался почти на 3,5 тысячи процентов, а среднее чисто запросов о купидонах (cupid) вырастало на 652 процента.

О последнем крупном приросте пользователей Pornhub сообщил 18 января. Региональный наплыв пользователей был отмечен на Гавайах спустя несколько минут после отмены угрозы ракетной атаки.

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