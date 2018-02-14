Pornhub назвал условия получения бесплатного премиум-аккаунта
Крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub бесплатно раздаст
Крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub бесплатно раздаст
Порносайт опубликовал статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой наплыв посетителей в День святого Валентина превысил средние показатели на 308 процентов. Pornhub также раскрыл информацию, что поиск видео по тегу Valentine увеличивался почти на 3,5 тысячи процентов, а среднее чисто запросов о купидонах (cupid) вырастало на 652 процента.
О последнем крупном приросте пользователей Pornhub сообщил 18 января. Региональный наплыв пользователей был отмечен на Гавайах спустя несколько минут после отмены угрозы ракетной атаки.
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