Pornhub назвал условия получения бесплатного премиум-аккаунта

Порносайт опубликовал статистику за аналогичный период прошлого года, согласно которой наплыв посетителей в День святого Валентина превысил средние показатели на 308 процентов. Pornhub также раскрыл информацию, что поиск видео по тегу Valentine увеличивался почти на 3,5 тысячи процентов, а среднее чисто запросов о купидонах (cupid) вырастало на 652 процента.